وزير التعليم العالي يفتتح ورشة عمل تقييم معاهد الإعلام واللغات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، فعاليات ورشة عمل تقييم أداء معاهد الإعلام واللغات التي نظمتها لجنة قطاع الإعلام واللغات بالوزارة، وذلك بمقر كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات قطاع التعليم بالوزارة، ورئيس وأعضاء لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد عبد الغفار - خلال كلمته - أهمية دور لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات في وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الإعلامية لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى ما توصلت إليه لجنة قطاع المعاهد الإعلامية من نتائج وإحصائيات خاصة بتقييم أوضاع المعاهد الإعلامية من حيث تحليل بيانات هيئات التدريس وإعداد الطلاب والمقارنة بين عناصر التقييم في المعاهد من حيث الإمكانات المادية والخدمات التعليمية المقدمة، مشيداً بالمجهود الذي قامت به اللجنة والجهات المعاونة لإنجاز هذا العمل الذي يستهدف تطوير جودة التعليم.

وشدد على أهمية دور الإعلام في التأثير على الرأي العام العربي والعالمي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين لجنة الإعلام بالوزارة ونظيرتها بالمجلس الأعلى للجامعات.

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وتابع قائلا "إنه من الضروري التوجه نحو تطوير المناهج بكافة كليات ومعاهد الإعلام على مستوى الجمهورية"، كما أكد أهمية متابعة وتقييم أداء المعاهد الإعلامية بصفة مستمرة.

من جانبه، رحب رئيس جامعة القاهرة، بانعقاد ورشة العمل بالجامعة، مؤكدا دور الإعلام في مواجهة حروب الجيل الرابع وتطوير العقل المصري للنهوض بطريقة تفكير الشباب والارتقاء بعقلياتهم ليصبحوا قادرين على مواجهة هذه الحرب الخطيرة والتفكير بعقلانية والتمييز بين الأشياء.

بدورها، رحبت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، بانعقاد ورشة العمل بالكلية، معربة عن سعادتها بالموضوعات التي تناقش في جلسات الورشة والتي تستهدف تطوير الدراسات الإعلامية للوصول إلى خريج قادر على مواكبة سوق العمل.

وشهدت الورشة خمس جلسات علمية، تناولت الأولي برئاسة الدكتور سامي عبد العزيز تقييم لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات لعملية تقييم المعاهد التي تمت على مدار العام الدراسي الماضي، والجلسة الثانية برئاسة الدكتورة نجوي كامل الاستماع إلى تعليق أعضاء لجنة قطاع الإعلام واللغات، والجلسة الثالثة برئاسة الدكتورة هبة شاهين الاستماع إلى تعليقات عمداء وممثلي ملاك الجمعيات المالكة لمعاهد الإعلام، والجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد الاستماع إلي تعليقات عمداء وممثلي ملاك الجمعيات المالكة لمعاهد اللغات، والجلسة الخامسة برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى إعلان التوصيات.

وركزت توصيات الورشة على محاور تطوير اللوائح الدراسية ودور المعاهد في خدمة المجتمع المحلى وكذلك الاهتمام بالتدريب العملي، وكذلك تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الاهتمام بأداء وحدات الجودة بهذه المعاهد.​