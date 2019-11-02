بسبب مصنع شركة السماد.. برلماني يحذر من كارثة بيئية بمنطقة أبوزعبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
تقدم النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري البيئة والنقل، بشان التوسعات في شركة السماد بمنطقة أبوزعبل.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن وزارة النقل، وافقت على بيع مساحة من أملاك السكة الحديد، بمنطقة أبو زعبل لصالح شركة السماد، ما يهدد حياة المواطنين، وذلك لاقتراب الشركة من الحيز العمراني.
وحذر النائب، من تداعيات التوسعات لشركة السماد واقترابها من الكتل السكانية، والتي قد تؤثر على صحة المواطنين نتيجة الانبعاثات والتلوث الناتج عن المصنع.
كما طالب، بتوضيح وزيرة البيئة إجراءتها لحمايه سكان أبوزعبل من التلوث الصادر من مصنع السماد، وكذلك على وزارة النقل أن تكشف عن عقود البيع لشركة السماد، وكيف تمت الصفقة الأخيرة لبيع أملاك السكة الحديد إلى شركة السماد.
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