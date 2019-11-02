بقيمة 460 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط 57 قضية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت مباحث الأموال العامة، حملاتها الأمنية، لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات التي جرت على مدار الشهر الماضي عن ضبط 57 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة (طلب رشوة - احتيال مصرفي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، غسل أموال - كسب غير مشروع، اتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركي، احتيال عبر الإنترنت بإجمالي مبالغ بلغت نحو (439,473,723 – أربعمائة تسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة ثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة ثلاثة وعشرون جنيهاً مصرياً، 2,515,072 –اثنان مليون وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً واثنان وسبعون عملات أجنبية مختلفة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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