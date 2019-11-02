محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استهدفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذلك منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي الشرقية والإسماعيلية لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة.
وأسفرت جهود الحملات خلال شهر عن ضبط 369 متهمًا بحوزتهم 130 قطعة سلاح ناري، 385 طلقة مختلفة الأعيرة، 27 سلاح أبيض، 115 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 53 كيلو و635 جرامًا لنبات البانجو، 6 كيلو و700 جرام حشيش، كيلو و281 جرام هيروين، 30 جرام إستروكس، 618 قرصًا مخدرًا.
وأثمرت الجهود عن تنفيذ 22135 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 5833 قضية متنوعة، ضبط وفحص 11866 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة وهاربين من السجون، وضبط 108 تشكيلات عصابية ضمت 338 متهمًا ارتكبوا 485 حادثًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"مليون طن بانجو و38 كيلو أفيون".. سقوط 6683 متهما بالاتجار في المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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