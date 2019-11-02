ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 5745 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 2035 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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