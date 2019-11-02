"شرطة النقل": ضبط أكثر من ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات. على مدار 24 ساعة أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 1157 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية في القطارات ومترو الأنفاق. كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1018 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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