مصر | النيابة تفتح التحقيق في مذبحة المرج.. 36 طعنة لطليقته وأخوها لزواجها من أخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تفتح التحقيق في مذبحة المرج.. 36 طعنة لطليقته وأخوها لزواجها من أخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات، حول مذبحة المرج التى قام خلالها موظف بقتل طليقته وشقيقها بـ 36 طعنة فى منطقة المرج، والانتهاء من تشريح الجثتين وبإخراج تصريح الدفن مباشرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتعود بداية الواقعة كانت تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج الرائد محمد ابو العطاء إشارة من مستشفى "اليوم الواحد" بالسلام تفيد بوجود كلًا من "سحر. أ" 48عام، ربة منزل متوفية أثر إصابتها ب 11 طعنة متفرقة بالجسم، وشقيقها "حسام.أ" 25 عام، عاطل توفى أثر إصابته ب 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبة.

بالانتقال إلى محل البلاغ والفحص وبالوقوف على ملابسات الحادث وبأجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة "ص. ح" 53 عام، موظف بشركة للمقاولات وهو طليق المجني عليها وحدثت الواقعة اثناء زيارة المجني عليها وشقيقها لأبنها "شادى.ص" فى محل سكن والداه، وحدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص فقام طليقها باخراج سلاح ابيض" سكين" وبطعنهما عدة طعنات الى ان فارقوا الحياة ولاذا بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بمحل سكن أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ بمدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقام بإلارشاد على مكان السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.