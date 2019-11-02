مصر | تجديد حبس عاطل وربة منزل 15 يومًا لإتجارهما في المخدرات بباب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل وربة منزل 15 يومًا لإتجارهما في المخدرات بباب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددقاضى المعارضات بمحكمة جنح باب الشعرية المنعقدة فى جنوب القاهرة، تجديد حبس ربة منزل وعاطل لاتجارهما فى مخدر الفودو 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم باب الشعرية بأن هناك سيدة تنتظر أحد الأشخاص بطريقة مريبة دائرة القسم، وتم الشك في أمرها.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من مباحث القسم لشارع الركراكي دائرة القسم وتم إلقاء القبض على "رضا. م. م" ٣٦ سنة ربة منزل و"يوسف. ح. م" ٢٠ سنة، عامل، مقيمين بشارع باب البحر بمنطقة باب الشعرية، وبحوزة الأولى ١١٥ كيس يحتوي على مخدر الڤودو ومبلغ مالي ١٣٥٠ جنيها.

وبمواجهتهما أقر الأولى ببيع الأكياس بنظام الجملة، والثاني يروج البيع بنظام القطاعي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.