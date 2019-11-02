مصر | تأجيل أولى جلسات دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد لـ ٨ فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات دعوى إنشاء لجنة للوقاية من الفساد لـ ٨ فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن شلال،تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى،والتى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإنشاء " لجنة الوقاية من الفساد " إعمالا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح لجلسة ٨ فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق رئيس الجمهورية بصفته،ورئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشرى،والذى أصبح يمثل خطرا على الإقتصاد المصرى بسبب تعارض المصالح التى باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل للفساد.