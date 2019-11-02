مصر | "بدون ترخيص".. تجديد حبس 14 متهمًا لحيازتهم أسلحة وذخيرة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بدون ترخيص".. تجديد حبس 14 متهمًا لحيازتهم أسلحة وذخيرة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 14 متهمًا، لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، حبس 14 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة بالجيزة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وشنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، 3 طبنجات، و12 فرد خرطوش، وبندقية خرطوش، و69 طلقة مختلفة الأعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

