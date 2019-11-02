مصر | إحالة رشوة رئيس حي مصر القديمة لنيابة أمن الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة رشوة رئيس حي مصر القديمة لنيابة أمن الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أوراق التحقيقات الخاصة باتهام رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر "وسيط"، بتلقي رشوة 2 مليون جنيه، من أحد المقاولين، إلى نيابة أمن الدولة لفحصها.

ووجهت النيابة لرئيس الحي، تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وإهدار المال العام.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام، من ضبط رئيس حى مصر القديمة " م.ح " وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ ٢ مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، مقابل إنهاء جميع إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.