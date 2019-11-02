مصر | إرسال 2 كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرسال 2 كيلو حشيش إلى المعمل الكيميائي بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو حشيش وسلاح نارى فى منطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصهما وارسال تقرير وافى عنها، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبط كل من إبراهيم. م، 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضية مخدرات "، رضا. م، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه في قضية مخدرات "حال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المتهم الأول، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12مم، وطلقة من ذات العيار، 4000 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما المؤثم، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما. جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.