مصر | إحالة 3 عاملين بمدرسة "المنارة" في تقاضي رشوة لنيابة أمن الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 3 عاملين بمدرسة "المنارة" في تقاضي رشوة لنيابة أمن الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة صاحبة مدرسة "المنارة"، وموجه مالي وموجهة ومديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمنطقة المعادي في اتهامهم بتقديم رشوة لزيادة أعداد الفصول وترخيصها، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لاستكمال التحقيقات وفحص أوراق القضية.

ووجهت النيابة لهم تهمة الاستيلاء على 250 ألف جنيه كرشوة للسماح بزيادة عدد الفصول بدون ترخيص وزيادة مصروفات الطلاب.

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وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 8241 لسنة 2018، أن عدد من أولياء الأمور بشكوى للرقابة الإدارة مفادها أن مدرسة المنارة بالمعادي تطلب أمولًا لزيادة المصروفات، على الفور طالبت الرقابة الإدارية، بالتحريات حول الواقعة والتأكد من صحة الشكوى، وتبين ان المتهمين الثلاثة أخذوا أموال من الطلاب تقدر بمبلغ 250 ألف جنيه بدون وجه حق لتقييدهم في المدرسة.

وكشفت التحقيقات أنه تم القبض على مديرة التعليم الخاص بتعليم القاهرة متلبسة بتقاضي رشوة من أصحاب مدرسة منارة المعادي (لغات ودولي) بزهراء المعادي مقابل موافقتها على زيادة عدد الفصول وعدم فضح على انحرافات مالية.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.