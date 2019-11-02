مصر | ماس كهربائي.. النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل ونجلها بعد حريق شقتهما بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماس كهربائي.. النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل ونجلها بعد حريق شقتهما بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل وتدعى "إيمان" ونجلها "مهاب"، بعد حريق مسكنهما بمنطقة العمرانية، نتيجة لماس كهربائي تسبب في تفحم جثتهما، وأمرت النيابة بدفنهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق شقة سكنية بشارع محمد موسى بمنطقة العمرانية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، ودُفع بـ3 سيارات إطفاء وبعد السيطرة على الحريق، عُثر على جثتي كلا من "إيمان " ونجلها "مهاب محمد"، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتولت النيابة الكلية التحقيقات.