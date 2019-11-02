أخبار مصر | برلماني: 47 نوعا من الأسماك انقرضت من النيل بسبب المخلفات البلاستيكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: 47 نوعا من الأسماك انقرضت من النيل بسبب المخلفات البلاستيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المخلفات البلاستيكية تعد أخطر الملوثات التي أدت إلي تفاقم مشكلة تلوث نهر النيل التي تشكل بدورها خطورة كبيرة على البيئة والمواطنين.

وأضاف متولي، أن هناك نحو 47 نوعًا من الأسماك انقرضت من نهر النيل بسبب غياب سياسة رشيدة تتعلق بالحفاظ على الأسماك داخل نهر النيل، وفي ظل استخدام من البلاستيك والذي يبلغ 12 مليار كيس بلاستكيًا تهدد الحياة البرية والبحرية والأنواع المهددة بالانقراض، والتى تأثرت جميعها بشدة بالبلاستيك بسبب الابتلاع أو التسمم أو الاختناق، مُشيرًا إلى أن تغذى الأسماك على البلاستيك يتسبب بخطر إصابة الإنسان بالسرطان وعدد من الأمراض والأوبئة، حيث يترسب البلاستيك الضار فى الأسماك التى يتغذى عليها الإنسان وبالتالى تدخل فى السلسة الغذائية له، موضحًا أن البلاستيك يُعتبر أخطر أنواع المخلفات التى لا تتحلل مع الزمن وتبقى لعقود ملوثة البيئة.

وأكد النائب البرلماني على ضرورة رسم السياسات المناسبة لخلق آليات تحفيزية خاصة للمصنّعين لإيجاد بديل للإنتاج كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والشركاء، وأشار إلى وجود العديد من الحلول للحد من الأكياس البلاستيكية فى مصر، مُشددًا علي ضرورة الالتزام التطوعى لحصة كبيرة من قطاع التجزئة بعدم توفير الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مجانًا، وتقديم قانون لضمان عدم توفير أكياس بلاستيكية مجانية للمستخدمين النهائيين، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات السُمك الأقل من 30 ميكرون، مشيدًا بالحملات التي تساهم فيها وزارة الموارد المائية والري للحد من استهلاك البلاستيك والحفظ على نهر النيل والمجاري المائية