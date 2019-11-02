أخبار مصر | محافظ الجيزة يصدر قرارا بإخلاء عقار الدقي المائل من السكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يصدر قرارا بإخلاء عقار الدقي المائل من السكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، العقار رقم 144 بشارع التحرير بحي الدقي والصادر بشأنه قرار إزالة نظراً لوجود ميل بالعقار وتهديده لسلامة السكان والعقارات المجاورة.

والتقى راشد بعدد من السكان، حيث أكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناءً على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وذلك لثبوت وجود ميل يخل بإشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم.

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وعلى الفور وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين والبدء فى أعمال الإزالة خلال 72 ساعة.

كما أكد لهم أن المحافظة وبكافة أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تميز وأن سلامتهم تأتى فى أولى الإهتمامات وللسكان الحق الكامل فى الطعن على القرار .

رافق المحافظ المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة وأحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى.