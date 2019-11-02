أخبار مصر | شقيق ضحية تذكرة الموت: "خايف حق أخويا يضيع.. والكمسري هو القاتل الحقيقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شقيق ضحية تذكرة الموت: "خايف حق أخويا يضيع.. والكمسري هو القاتل الحقيقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب تامر عيد، شقيق ضحية تذكرة الموت محمد عيد، عن قلقه الشديد حول التحقيقات بالقضية، قائلا: "أنا خايف حق أخويا يضيع أو يقولوا إن الكمسري مريض نفسي".

وشدد تامر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، على أن "الكمسري"، هو القاتل الحقيقي لأخيه، حيث تعمد ذلك من خلال إجبارهم على النزول من القطار وهو يسير.

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وتابع "عيد" حديثه مع موقع الخليج 365: "من المفترض أن يكون هناك اجتماع بينه وبين سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي أمر بتشكيل هيئة من المحامين لكي يتولوا متابعه سير التحقيقات".

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.