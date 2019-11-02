أخبار مصر | وزير القوى العاملة: التجهيز لعقد ملتقيات للمشروعات الصغيرة لمشاركة الشباب في ريادة الأعمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: التجهيز لعقد ملتقيات للمشروعات الصغيرة لمشاركة الشباب في ريادة الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أهمية فتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، معربًا عن أمله في وضع خطة مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب من الأصحاء وأصحاب الهمم من متحدي الإعاقة، لعمل مليون مشروع صغيرة على أرض مصر، تُسهم في نقل الشباب نقلًة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الإنتاج، تزيد إلي 3 ملايين مشروعا صغيراً، خاصة في ظل الدعم الكامل المقدم من وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات، والذي لا يدخر أي جهد في توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.

جاء ذلك في حفلا إطلاق الوزير ومحافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت ، البرنامج الثالث والأخير من مبادرة "مصر بكم أجمل" بالمحافظة لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، وتسليم 50 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال: إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

أكد الوزير أن ريادة الأعمال تعتبر بوابة المستقبل لمصر للدخول إلى عالم أرحب، لتغيير الصورة النمطية وزيادة ورفع كفاءة الموارد البشرية العملاقة التي تتميز بها مصر ، مطالبا مديريات القوي العاملة بالمحافظات بالتجهيز لعقد ملتقيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تعتمد وترتكز على أفكار الشباب نحو ريادة الأعمال لتنمية أنفسهم وقدراتهم نحو مستقبل أفضل له ولمصر.

وطالب وزير القوي العاملة الشباب بعدم التخوف من اقتحام مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، منوها إلى أنه يقع على عاتقنا ضرورة توعية الشباب بأهمية هذه المشروعات، وتعريفهم بكامل النواحي الفنية والمالية والإجرائية، كي يبدأ رحلة فتح المشروعات الصغيرة دون تخوف أو قلق.

وقال وزير القوى العاملة: إن الدولة المصرية تتقدم إلي الأمام كل يوم من خلال التخطيط الشامل الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تسليم قيادة دفة السفينة ليصل بمصر إلي بر الأمان، من أجل الأجيال الحالية والقادمة ، مشيراً إلي أن المشروعات التي يتم أنشائها المستهدفة التي تبلغ 15 ألفا و300 مشروع، بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، تأتي في مصلحة المواطن أولاً، باعتبارها ستوفر فرص عمل بنسبة كبيرة، موجها رسالة للحضور، أعرب فيها عن أمله في الاستمرار بهذا الجهد لخفض معدل البطالة ، الذي وصل إلي 7.5% من قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 8.1% فى الربع الأول من نفس العام، بعد أن كان قد وصل إلي 13.2%، خلال الربع الأول "يناير- مارس" لعام 2013.

وقدم الوزير تحية لشهداء ومصابي الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعا عن استقراره والوقوف يدا واحده لمواجهة قوى التطرف والارهاب، مطالبا الحضور بتقديم كل التضحيات لتبقي رأيه مصر عالية ، في مصف الدول المتقدمة .

