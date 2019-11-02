أخبار مصر | "سعفان" يسلم 800 شهادة آمان للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يسلم 800 شهادة آمان للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بتسليم 50 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، ليصل إجمالي ما تم تسليمه 1081 شهادة.

جاء ذلك في الاحتفال بإطلاق البرنامج الثالث والأخير من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها الوزارة.

وقال وزير القوى العاملة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أطلق مبادرة رعاية العمالة غير المنتظمة بتوفير شهادة "أمان" لهذه الفئة في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصري.

وأكد الوزير، أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسي، لرعاية هذه الفئة، سارعت الوزارة خلال شهري مارس وأبريل 2018 بإطلاق حملة "حماية" ونجحت في تسجيل وحصر مليونين و400 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.



وقال "سعفان": إن وزارة القوى العاملة كانت ومازالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع، بخلاف ما تم حاليا من حصرها من خلال حملة "حماية".

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وأوضح الوزير، أن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية"، مشيرا إلي أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 30% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقي الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير "حياة كريمة".



وأكد الوزير أن هذه الشهادة، تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.



حضر حفل تسليم شهادات "أمان" أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة ، وخالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وفتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.



كما حضر حسن رداد وكل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، ومصطفي عيادة مدير الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بالوزارة.