أخبار مصر | "سعفان" يطلق البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب متحدي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يطلق البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب متحدي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، البرنامج الثالث والأخير الذي تنظمه مديرية القوي العاملة بالمحافظة من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وقال الوزير: إن وزارة القوي العاملة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

وأشار الوزير إلي أنه في إطار ذلك أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد وزير القوي العاملة، أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، مشيرا إلي أن الوزارة قامت حتي الآن بإطلاق 12 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 4 محافظات هي : الشرقية والدقهلية وبني سويف وأخيرا في الإسكندرية، حيث يتم تنفيذها علي مرحلتين ، المرحلة الأولي تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الأربعة وباق أسيوط ، وأسوان، منوها إلي أن المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة .

وأشار الوزير إلي المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وأعرب محافظ الاسكندرية عبد العزيز قنصوه ، محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من ذوي الهمم والمشاركة في هذه المبادرة ، لافتا إلى أننا اليوم جئنا لنطلق سويا البرنامج الثالث من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، وأيضا جئنا لتكريم وتوزيع شهادات أمان للعاملين بالعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وأشار قنصوه إلى أن محافظة الإسكندرية أولت اهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة، حيث إنها بدأت منذ عدة سنوات بالاهتمام بهم من خلال إطلاق عدة مبادرات نذكر منها مبادرة "ادمجونا" في عام 2013 لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع زملائهم.

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وفي عام 2017 تم إطلاق مبادرة "نحن قادرون" بهدف تدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع، كما أشاد بمشاركة ذوي الهمم في العديد من الفعاليات التي تقيمها المحافظة، لافتا أننا عند إقامة أي فعالية نجد دائما أصحاب الهمم في الطليعة.

وفي نفس السياق شدد حسن رداد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، علي أن مبادرة "مصر بكم أجمل" بعث بـ 3 رسائل للمجتمع المصري الأولي: "أن أصحاب الهمم قادرون علي التحدي، وقهر الصعاب، وإثبات الذات"، والثانية: "أن أصحاب الأعمال يؤمنون بقدرات هذه الفئة، وذلك بإتاحة فرص عمل حقيقية ولائقة لهم"، والرسالة الثالثة تؤكد: "أن وزارة القوي العاملة لا تألوا جهدا لتوفير عمل لمتحدي الإعاقة لإلحاقهم بسوق العمل ، وإقامة مشروعات صغيرة لهم .

وتم عرض فيلم فيديو عن مبادرة "مصر بكم أجمل " تضمن ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولي والثانية من المبادرة .

وفي ختام إطلاق المبادرة كرم الوزير 17 شركة بمنحها شهادات تقدير، مقدما لها أسمي آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم ، مؤكدا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

كما كرم وزير القوى العاملة، فريق عمل المبادرة، فضلا عن بعض العاملين ، بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المراحل الثلاث للمبادرة في المحافظات الأربع التي تمت فيها، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

حضر اطلاق المبادرة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة ، وخالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية ، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وفتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.

كما حضر محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، ومصطفي عيادة مدير الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بالوزارة ، وعطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف "مصر بكم أجمل"، مؤكده أن نسبة الاقبال علي المبادرة من شباب الجنسين فاقت كل التوقعات في المحافظات الأربع التي تم تنفيذ 12 برنامجا فيها واستفادة المتدربين من البرنامج وتوفير فرص العمل ودعم تنفيذ بعض المشروعات للراغبين بريادة الأعمال .