أخبار مصر | وزيرة التضامن تطلق أول صندوق خيري لتمويل أنشطة متحدي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تطلق أول صندوق خيري لتمويل أنشطة متحدي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة التضامن الإجتماعى، الإثنين المقبل، احتفالية لإطلاق صندوق (عطاء) أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الإكتتاب العام يوم ٥ نوفمبر الجارى.

وسيتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق إعتبارا من ٥ نوفمبر لمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهي في ٤ يناير ٢٠٢٠، ويجوز غلق باب الإكتتاب بعد مرور ٥ أيام من تاريخ فتح باب الإكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وستقوم شركة أزيموت مصر بإدارة إستثمارات الصندوق علما بأنه سيتم الإكتتاب في الوثائق من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وفروعهم المنتشرة داخل مصر وخارجها، بقيمة اسمية للوثيقة ١٠ جنيه مصري، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة ١٠٠٪ عند الاكتتاب.

علي أن يكون الحد الأدنى للإكتتاب بوثيقة واحدة فيما لا يوجد حد أقصى للإكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، علما بان الاكتتاب في الصندوق يمثل تنازل عن عائد الاستثمار لدعم ذوي الإعاقة.