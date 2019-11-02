أخبار مصر | "عاشور" لشباب المحامين: المحاماة رسالة للدفاع عن الوطن.. ويؤكد: نعتز بكم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" لشباب المحامين: المحاماة رسالة للدفاع عن الوطن.. ويؤكد: نعتز بكم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على اعتزاز النقابة بشباب المهنة، والأجيال المتتالية التي تنضم لصفوف رسالة المحاماة، التي في حاجة لمن يحملها.

وقال "عاشور'، لشباب المحامين خلال جلسة حلف اليمين القانونية الشهرية المنعقدة اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، إن المحاماة ليست وظيفة أو حرفة أو مهنمة إنما هي رسالة للدفاع عن الحق، والعدالة، وحقوق الوطن والمواطن، وكافة القيم النبيلة في المجتمع.

وأضاف نقيب المحامين، أن رسالة المحاماة حملها أسلاف عظام بذلوا جهدهم لنشر تلك الرسالة، ويجب أن تكون الأجيال القادمة على قدر تلك المسئولية التي نحملها.

وأوضح "عاشور"، أن ملامح تلك المسئولية عديدة وستدرس لهم خلال معهد المحاماة، مضيفا: "ليس متصورا أن يكون المدافع عن حقوق الأفراد لا يحمل القيمة الموضوعية، من خلال الدراسات الأكاديمية، والقراءة والاطلاع على كافة فروع القانون، وحضور الجلسات والتعلم من مرافعات أساتذته".

وتابع: "المعرفة ليست قاصرة على القراءة القانونية فقط، فالمحامي المتميز عليه الاطلاع على ثقافات متنوعة والقراءة في كافة مناحي المعرفة لاكتساب مهارات تميزه عن أقرانه".

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وفي سياق متصل، شدد "عاشور"، على أن مظهر المحامي يجب ألا يقل عن مظهر أقرانه في منظومة العدالة، كالقضاة ووكلاء النيابة، مؤكدا: "من يتصور أنه أقل من القضاة ووكلاء النيابة فليغادر المحاماة، فالندية من حيث الشكل والمضمون لصالح العدالة".

وأشار إلى ضرورة التزام المحامين بارتداء البدلة الكاملة، بينما تلتزم المحاميات بارتداء الزي المحتشم المتعارف عليه في المجتمع المصري، والابتعاد عن ارتداء الملابس الشفافة او الكاشفة لأي جزء من الجسد، ليحميها ويعصمها من أي اعتداء بصري أو ذهني قد تتعرض له، منبها: "إذا غاب المظهر ساء المضمون".

واختتم حديثه قائلا: "يجب الالتزام بقيم الاحترام والأمانة والشرف مع كافة الزملاء والخصوم، فتلك قيم كلية غير قابلة للتجزئة، وأتمنى أن أراكم في المحاكم وكافة أروقة المحاماة لتضيفوا إليها".

حضر الجلسة، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبد المجيد هارون، وأسامة سلمان، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وممدوح عبد العال، وكمال مهنى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة.