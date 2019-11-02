أخبار مصر | بسب الإهمال.. سولاف درويش تتقدم ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسب الإهمال.. سولاف درويش تتقدم ببيان عاجل ضد وزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن إهمال مستشفى قليوب المركزي.

وأوضحت درويش، أنها تقدمت ببيانات عاجلة سابقة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال الجسيم الذي يضرب المستشفى، ولكن حتى الآن لا يوجد تحرك من قبل المسئولين، ومازال الإهمال يسود ويتجول داخل مستشفى قليوب المركزي، لافتة إلى أن المتضرر الوحيد من هذا الإهمال المتفشي داخل المستشفى هو المواطن الذى لا يلاقى خدمة أو اهتمام.

وأضافت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هناك عدد من حالات الإهمال التى تم رصدها، وأخر حالات هذا الإهمال هو مال لحق بالمواطنة نور سيد عبد الفتاح، والتي تبلغ من العمر 33 عامًا، والتي توجهت لمستشفى قليوب المركزي لإجراء عملية ولادة قيصرية بتاريخ 23 أكتوبر من العام الجاري، وتم إعطاءها حقنة بنج خاطئة وصدمات كهربائية داخل حجرة العمليات، وقام الطبيب بإخراج الجنين، ومازالت الأم في حالة إغماء تام منذ ذلك التاريخ بالرعاية المركزة على الجهاز التنفسي الصناعي، بخلاف تشنجات وزرقان بالجسم، وتم تحرير محضر بقسم شرطة قليوب، بتاريخ 29 أكتوبر، ويحمل رقم 4071 قسم قليوب.