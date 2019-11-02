أخبار مصر | طلب إحاطة حول هدم سور الزراعة الأثري وإزالة أشجار النخيل الملكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول هدم سور الزراعة الأثري وإزالة أشجار النخيل الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، بشأن هدم السور الأثرى لوزارة الزراعة وإزالة أشجار النخيل الملكي مصر.

وأكد زكريا، أن هناك جريمة حقيقية تقوم بها محافظة الجيزة في حق الأشجار الأثرية بمنطقة الدقى، وتابع: "لا أعرف هل ذلك بشكل متعمد أم جهل بالقيمة لهذه الأشجار، وفي كلا الحالتين يتطلب الأمر تحقيق عاجل ومحاسبة صاحب القرار والجهات المعنية المقصرة في ذلك".

وأضاف النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث الآن هو إزالة أشجار النخيل الملكي والأشجار النادرة ليحل محلها الخرسانة، وبدلًا من تنمية ثقافة الحفاظ على المساحات الخضراء والعمل على زيادتها للحد من الثلوث البيئي، يتم استبدالها بقاعات للإحتفالات التي تسبب التلوث الضوضائي لسكان المنطقة (وهي تبعد حوالي خمسين مترا عن المتحف الذي يحوي آثار هامة بل هو أثر في حد ذاته)، ومقاهي للتدخين والتي تؤدي إلى تزايد مرض التهاب الكبد الوبائي والمعروف بفيروس "سي".

ولفت إلى إهدار آثار مصر من جانب وزير الزراعة، حيث انه تم هدم السور الاثرى للمتحف الزراعي متقاطعا مع شارع الثورة بالدقى، حيث تم هدم سور وزارة الزراعة أيضا وتركيب بوابات حديدية وذلك لإنشاء قاعة الإحتفالات والمقاهي بداخل حدائق وزارة الزراعة.