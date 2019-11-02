أخبار مصر | سياحة الوفد: عملية تعافي القطاع السياحي تسير بشكل سريع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياحة الوفد: عملية تعافي القطاع السياحي تسير بشكل سريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن عملية تعافي القطاع السياحي من الأزمات التي مر بها خلال السنوات الماضية تسير بشكل سريع.

وأضافت رمزي، أن الحديث عن تعافي القطاع السياحي ليس مجرد كلام ولكنه حقيقة تؤكدها الأرقام الرسمية، لافتة إلى أن القطاع السياحي خلال العام المالي الماضي حقق ايرادات مرتفعة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى ١٢.٦ مليار دولار.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام الحالي أرقاما سياحية مرتفعة فيما يتعلق بالإيرادات خاصة في ظل العودة المتتالية للرحلات السياحية التي كانت متوقفة منذ فترة وآخرها الرحلات البريطانية.