أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب" يطالب بإنشاء مشروع للصناعات التكنولوجية لتصدير منتجاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب" يطالب بإنشاء مشروع للصناعات التكنولوجية لتصدير منتجاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مذكرة التفاهم فى مجال التصنيع والتكنولوجيا التى تم توقيعها بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة هيونداي تكنولوجي الأمريكية بالشرق الأوسط بهدف التعاون فى مجالات صناعة الحواسب ومتعلقاتها وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وبحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وأشاد عامر، بإستراتيجية العمل لدى وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى خاصة ان هذه المذكرة إلى التعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و"شركة هيونداى تكنولوجى" فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لصناعات الحواسب ومشتملاتها من (أجهزة الكمبيوتر - التابلت - الطابعات - شاشات العرض الرقمية - اللوحة الرئيسية فى الحاسب - كروت الفيديو -IOT - الخوادم - لوحات المفاتيح - الماوس - أجهزة الحواسب المكتبية - أجهزة الحواسب المحمولة - وحدات الذاكرة الوميضة - الأقراص الصلبة) وغيرها من المنتجات الإلكترونية إلى شركات ووحدات الإنتاج الحربى اضافة الى تدريب المهندسين والعمال التابعين للإنتاج الحربي بشركة "هيونداى تكنولوجى" لمساعدتهم فى أكتساب خبرة تصنيع المنتجات محل العقد.

وقال المهندس محمد فرج عامر، إن هذه المذكرة تعمل على توطين هذه الصناعات المهمة داخل مصر، مُطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى وضع خطة لإنشاء مشروع مصرى كبير متخصص فى هذه الصناعات التى اصبحت لاغنى عنها لدى مختلف دول العالم وان هذا المشروع سيحول مصر الى مركز اقليمى لكبير لتصدير هذه المنتجات الى الأسواق العربية والافريقية خاصة ان مصر اصبحت مؤهلة لتكون البوابة الرئيسية للتعاون مع دول المنطقة ودول القارة السمراء فى مختلف المجالات.