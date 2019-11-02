شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: قطاع الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي يشيد بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها الناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث حفلت الزيارة بالعديد من الفعاليات والمحطات الهامة. وبدأت أنشطة الزيارة المثمرة بحضورها فعاليات الدورة رفيعة المستوى عن التشغيل والتوظيف ضمن آليات الحماية الاجتماعية من تأثيرات عوامل الإصلاح الاقتصادي.

وتحدثت فيها غادة والي عن مظلة الحماية الاجتماعية في مصر وأهم ما يشملها وهو برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والتي قالت فيه إن مصر حققت فيه نجاحا كبيرا، فنجح في الوصول إلى ٢.٢ مليون أسرة أي نحو ٨ ملايين فرد، معربة غن فخرها الشديد بما حققه البرنامج من حيث التغطية الكاملة لكل أنحاء مصر وتمكين المرأة من خلاله بإصدار كروت لهن لصرف الدعم وزيادة استهلاك الأسر من الغذاء وحضور أطفال تكافل للمدارس بنسبة ١٠٠٪ لالتزامهم بمشروطية الصحة والتعليم الخاصة بتكافل وكرامة، وكذلك حقق البرنامج نتائج فرعية كإصدار ٦٠٠ ألف بطاقة رقم قومي للمستفيدين من البرنامج، رغم أنه لم يكن ضمن خطة البرنامج.

وأكدت والي، خلال اللقاء، أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق الاستهداف وهو هام جدا في بلد به ١٠٠ مليون وموارده محدود حتى يصل الدعم إلى المستحقين.

واجتمعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ما يكل روكوسكي، مدير قطاع الحماية الاجتماعية في البنك الدولي لمناقشة الإجراءات التنفيذية للتمويل الجديد المتاح لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك برنامج الدعم الفني المقدم لهيئة التأمينات الاجتماعية لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وقد أشاد مايكل روكوسكي بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وأكد على أهمية استمرار جهود الدولة في تنفيذ مظلة الحماية الاجتماعية بشكل قوي وفاعل يضمن حماية المواطن من آثار الإصلاحات الاقتصادية.

كما عقدت والي اجتماعا مع مجموعة الصحة الإنجابية والتنمية البشرية في البنك الدولي المعنية بالاطلاع على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة وخلال الاجتماع اطلعت على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج «٢ كفاية» والحملة الإعلامية المتكاملة وآليات التواصل من خلال حملات طرق الأبواب ومسرح الشارع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التابعة للوزارة لاستهداف المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية لتوصيل رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

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وأعربت مجموعة الصحة الإنجابية بالبنك الدولي عن اهتمامها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما أشادت المجموعة بتعاون الوزارة مع المجتمع المدني، فيما طلبت والي إفادتها ببرامج ناجحة في الدول المختلفة لتطبيقها في مصر، خصوصا فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التعاون مع وزارات الحماية والتنمية الاجتماعية بشأن مجالات حماية المرأة، خصوصا صحتها الإنجابية، وإقناع المرأة بالمباعدة بين الولادات وتوجيه المرأة لسوق العمل ومحاربة الزواج المبكر والعادات والتقاليد الاجتماعية السلبية التي تؤثر على صحة المرأة وصحتها الإنجابية بشكل خاص.

وفي ندوة نظمها صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن؛ استقبل سوبير لال- الخبير الاقتصادي ومسؤول بعثة صندوق الدولي المسؤولة عن التعاون مع مصر- غادة والي واستعرضت خلال الاجتماع تطور برامج الحماية الاجتماعية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ باعتبارها مكون أساسي في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.

وشرحت غادة والي أثناء عرضها أن برامج الحماية الاجتماعية كانت عنصراً أساسيًا من عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٤.

وقد نظم معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي، وتحدثت عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة وأهم الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح نظم التأمينات وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.

وتحدثت والي، خلال الندوة عن المجتمع المدني المصري، وعمل الجمعيات الأهلية في مصر وقانون الجمعيات الأهلية الذي تم إصداره هذا العام، ولاقى عرض والي إشادة وتقدير من الحاضرين، خصوصا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد واستعرضت والي مميزات القانون وما يتضمنه من امتيازات للمجتمع المدني ويضمن حماية المتطوعين ويقدم تسهيلات لممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات وهو ما كان مسار إشادة في عدة مداخلات من الحضور.

كما أشاد الحاضرون بجرأة الإجراءات الاقتصادية وما واكبها من إجراءات اجتماعية أثناء حديث وزيرة التضامن الاجتماعي عن برامج الحماية الاجتماعية وتحليلها لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن وزارة التخطيط عام ٢٠١٩، فيما استعرضت والي تجربة مصر في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بتنظيم الأسرة، خصوصا مشروع ٢ كفاية.

واستقبلت السيدة أنيت ديكسون، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف التنمية البشرية وأولويات مصر في هذا الملف.

وخلال اللقاء استعرضت والي جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه من توفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشري، واستعرضت والي برنامج فرصة للتشغيل الذي تنفذه الوزارة، كما استعرضت خطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

وأكدت نائب رئيس البنك الدولي على اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال مشروطية الصحة والتعليم وأكدت على أهمية التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات.