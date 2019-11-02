شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يطلق البرنامج الثالث من «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق وزير القوي العاملة، محمد سعفان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، السبت، البرنامج الثالث والأخير، الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة من مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل 55 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وقال الوزير إن وزارة القوى العاملة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزاً كبيراً، ودفعة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس لرعاية هذه الفئة لتوفير «حياة كريمة» وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

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وأشار الوزير إلى أنه في إطار ذلك أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة «مصر بكم أجمل» لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد وزير القوي العاملة أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 12 برنامجا من مبادرة «مصر بكم أجمل» في 4 محافظات هي الشرقية والدقهلية وبني سويف وأخيرا في الإسكندرية، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الأربعة وباقي أسيوط، وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير إلى المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.