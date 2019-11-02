شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «ثبوت ارتكابه الجريمة».. النائب العام يُحيل المتهم في حادث «القطار 934» للجنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قرارًا بإحالة المتهم مجدى إبراهيم محمد، المحبوس على ذمة اتهامه بجناية جرح أفضى إلى الموت وجريمة الجرح العمدي، في قضية ضحية القطار، إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت ارتكابه الجريمة. بيان النيابة العامة بتاريخ 02 11 2019 by Atef Aziz on Scribd

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