شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تناقش قيم النزاهة والشفافية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية اللواء أ.ح. شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، الثلاثاء، اللواء دكتور هشام زعلوك، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، في ندوة بعنوان «نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد».

وتقام الندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وبحضور رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات والوكلاء ومديري العموم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب والعاملين.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير ليس فقط في مكافحة الفساد، ولكن أيضًا في مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير في وضع الآليات التي تكفل الحد منه، ومن الملاحظ أنها صارت تتابع عن كثب تطبيق النظم التي تطور العمل الحكومي في إطار من الشفافية والنزاهة، ونحن سعداء في جامعة القاهرة بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية في العديد من الملفات الإستراتيجية.

وأضاف «الخشت» أن هذه الندوة سيكون لها دور كبير في توعية منسوبي الجامعة والطلاب بقيم النزاهة والشفافية، موضحًا أن الشفافية تأتي على رأس أولويات جامعة القاهرة لأنها تُعد من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجب تطبيقها داخل المؤسسات المختلفة، لأن غيابها يفتح مجالاً للتلاعب، خاصة في ظروف قلة الموارد وضعف الإمكانات، مؤكدًا أن تطبيق قواعد الحوكمة بالجامعة ساهم في مكافحة الفساد.

وأشار أن هذه الندوة تأتي في إطار الموسم الثقافي للجامعة ومشروع تطوير العقل المصري لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشهد الموسم الثقافي والفني للجامعة ندوات ثقافية حول الموضوعات والقضايا المطروحة في شتى المجالات، للنقاش فيها مع الطلاب وتوعيتهم.