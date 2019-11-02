«الداخلية»: استخراج وتجديد 1232 بطاقة رقم قومي لقاطني حي الأسمرات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الداخلية مأمورية خدمية بحي الأسمرات أسفرت أعمالها عن استخراج وتجديد 1232 بطاقة رقم قومي لقاطني الحي.

كانت وزارة الداخلية أوفدت مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين لقاطني «حي الأسمرات» بمنطقة المقطم، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، واستمرت أعمال المأمورية خلال الفترة من 26 حتى 28 أكتوبر، تم خلالها تجديد واستخراج 1232 بطاقة رقم قومي للرجال والسيدات من قاطني الحي، ولاقى ذلك قبولاً واستحسانًا من أهالي الحي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني واتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية.