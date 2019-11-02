شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة لا تترُك الطيبين طويلاً».. رسالة مؤثرة من أرملة الشهيد «باسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت أرملة الرائد باسم فكري، رئيس مباحث شرطة قوص بقنا، الذي استُشهد، مساء الخميس، برسالة حزينة، وقالت: «ظننتُ أن الدنيا تبسّمت لي بمجيئك، لكن للأسف، الفرحة غالية». وأضافت عبر موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»: «نفس المشهد يتكرر بعد ١٥ عامًا، المرة الأولي مع أهلي، والدي نقيب محامين قنا والبحر الأحمر بعد انقلاب سيارتنا في طريقنا للأقصر، لم ينج من الحادث سوى أنا وأختي، لم استطع الذهاب للمستشفي لرؤيتهم في المشرحة، قلبي لم يطاوعني أرى أبي وأمي وميرنا وعبدالرحمن وعبدالله».

وتابعت: «صممنا على استكمال دراسة الطب، بناء على رغبة أبي رحمه الله، لكم أن تتخيلوا ظروف الحياة التي تخبطت بها بنتان لمدة عشرة سنين متواصلة، لن اتكلم عن إحساس الفقد والمرارة والخذلان من أقرب الناس».

Advertisements

وعن زواجها بالرائد باسم فكري، قال: «التقينا أنا وباسم، أول فبراير ٢٠١٤، لم ننس أبدًا هذا التاريخ أنا وباسم، وجدت به من النقاء والطيبة والحنية والشهامة والحب الطيب النقي، لم أتوقع أن هذه الأشياء موجودة في هذا الزمن، تمسك كل منا بالآخر، وكأن كل من حولنا يستكثر علينا الفرحة معا، يعلم الله أن ماحدث كاد أن يقصم ضهري، لولا ثبات باسم وابتسامته الطيبة التي جعلت كل شيء يمر».

وأردفت: «باسم رجل مصلي ملتزم بقراءة ورد يومي بعد كل صلاة، كثير الاستغفار والذكر، حنون لأقصى درجة على ابنه، سليم يتعامل معه بعقلية الطفل، وهو في الأصل باسم طفل، مرت السنين وأنا أعتقد أن الحياة صالحتني به، لكن للأسف لم تستمر فرحتي طويلا ليتكرر نفس المشهد، إذ جاءتني مكالمة تليفونية تُفيد أن زوجي في المستشفى، الثامنة مساءً، وجدت أنه استشهد، كم كان المشهد قاسيًا، صممت ألا اتركه حتي أشاهده، لن أخاف مرة أخرى من إلقاء نظرة الوداع على أقرب الناس لي، قبلت يده الشريفة الطاهرة ووجدته متبسمًا، وكأنما أدى كامل واجبه ورسالته ف الحياة، الحياة لا تترك الطيبين الطاهرين طويلاّ».

وشيع الآلاف من المواطنين بمدينة قنا، السبت، عقب صلاة الجمعة، جثمان الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، والذي استشهد خلال مطاردته لعنصر إجرامي مطلوب ضبطه وإحضاره أثناء مشاركته مع قوة أمنية ووقوع تبادل إطلاق نيران مع خارجين على القانون، في الجنازة العسكرية التي أقيمت أمام مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، بحضور اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، واللواء وليد البيلي، سكرتير عام مساعد محافظ قنا نائبا عن اللواء عبدالحميد الهجان، واللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، والقيادات الأمنية وأسرة وأصدقاء وزملاء الشهيد وسط حالة من الحزن والبكاء على فراقه.