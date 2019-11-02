شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامى صبحي مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من الشارقة، اشتبه مأمور اللجنة في راكب مصري نظرًا لإرتباكه. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY» بمعرفة مصطفى الصاوي، مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على فوزى العميري، نائب مدير الجمرك، قرر تكليف عبدالله حمدي، مأمور الجمرك، تحت إشراف عبدالعال نعمان، مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 46 كيلو من مستلزمات طب وجراحه الأسنان عبارة عن أدوات الحشو والغرس والخلع والعمليات غاليه الثمن مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه. قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 125 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.