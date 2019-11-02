شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تجري 120 عملية بالمجان لمرضى العيون ضمن القوافل الطبية الشاملة بالقرى الأكثر احتياجاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط إن تم تنفيذ 120 عملية مياه بيضاء لمرضى قرى عرب الشنابلة بمركز ابنوب وعرب الكلابات بالفتح والاقادمة بابوتيج ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة وقوافل العيون والتى نظمتها مؤسسة مصر الخير بالتنسيق مع المحافظة لاستهداف القرى الاكثر احتياجاً.

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وأشار محمد فراج إلى استكمال فعاليات القوافل الطبية الشاملة بقرية كومبوها بمركز منفلوط على ان تستكمل باقى القرى حتى 13 ديسمبر 2019 لتشمل قرى «كومبوها وبني شعران بمنفلوط والشيخ عتمان بالبدارى وشقلقيل بأبنوب ساو بديروط» وذلك ضمن خطة المؤسسة التي تستهدف 13 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في المرحلة الأولى على مستوى المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى من خلال المساهمة المجتمعية تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وأكد مدير فرع مؤسسة مصر الخير على استكمال فعاليات القوافل الطبية الشاملة بالقرى المستهدفة في المرحلة الاولى بالتزامن مع اجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون بالمنطقة الجنوبية العسكرية للمرضى الذين تم تحويلهم من القوافل الطبية لافتا إلى ان القوافل الطبية الشاملة تستهدف القرى والنجوع التي لا يوجد بها وحدات صحية على أن تستكمل القوافل بباقي القرى تباعًا لتقيم خدماتها المجانية للمواطنين موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ القوافل وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف فراج أن القوافل الطبية في المرحلة الحالية تمكنت من الكشف على اكثر من 485 مواطن وصرف العلاج اللازم لهم بقرى عرب الكلابات والشنابلة والاقادمة واستكمال اجراء العمليات الجراحية للعيون للمرضى مشيرًا إلى التسهلات والدعم الذي يقدمه الوزير المحافظ بالتنسيق مع كافة القيادات التنفيذية لتسهيل عمل تلك القوافل.