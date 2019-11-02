شكرا لقرائتكم خبر عن «الاحتلال الإسرائيلي» تعتقل طالبًا فلسطينيًا وتصيب آخرين بالاختناق خلال اقتحام مدرسة في القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، طالبًا فلسطينيًا خلال اقتحام مدرسة في بلدة (العيسوية) بمدينة القدس المحتلة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع خلال انسحابها من المكان؛ ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحالات اختناق.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب «صالح الطويل» من داخل مدرسة (العيسوية) الثانوية للبنين. وأعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في البلدة رفضها واستنكارها لهذه الاقتحامات التي تخلق بيئة غير آمنة للدراسة، مشيرة إلى أنه مع بداية العام الدراسي الحالي كنا قد أعلنا الإضراب عن الدوام في مدارس البلدة، ولكن وبعد اجتماعات بين لجان أولياء الأمور وممثلين عن القرية مع رئيس بلدية الاحتلال ومسؤولين من وزارة المعارف في حكومة الاحتلال تم تعليق وإلغاء الإضراب بشرط عدم الاقتحام خاصة في ساعات الصباح وبعد الظهيرة، ولكن قوات الاحتلال أخلت بالاتفاق المبرم معها وشرعت باقتحام المدارس واعتقال الطلاب والاعتداء عليهم.