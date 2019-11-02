شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية»: إنجاز 30% من مشروع حماية الشواطئ حول «قلعة قايتباي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه في إطار حماية المواقع الأثرية والتراث التاريخي والحضاري لمحافظة الإسكندرية فقد تم إنجاز ٣٠٪ من مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباى، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الآثار ووفقا للموافقة الصادرة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وبدء تنفيذ المشروع في أغسطس ٢٠١٨ ومدة المشروع ٢٠ شهرا بخلاف النوات وتم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة.

وأوضح «متولي» أن مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباى يعد من أهم المشاريع المقامة لحماية موقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، مشيراً إلى أنه تم تشوين كميات كبيرة من الأحجار على يمين ويسار الممشى بطول ٣٠٠ م بأحجام مختلفة ما بين ٣ أطنان، و٧ أطنان، و١٥ طنا وسيتم عمل خوازيق خرسانية بقطر ٥٠ سم حول القلعة وحقن لكافة الفجوات الصخرية لحماية قلعة قايتباي.

مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي

مشروع حماية الشواطئ حول قلعة قايتباي

قلعة قايتباي والتي أنشئت بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م)، تعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط، أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبوالنصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة (702. ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.