شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ووزير القوى العاملة يطلقان البرنامج الثالث من «مصر بكم أجمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، صباح السبت، البرنامج الثالث من مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، التي تقام تحت رعاية وزارة القوى العاملة ومحافظة الإسكندرية بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكرم محافظ الإسكندرية ووزير القوي العاملة العمالة غير المنتظمة ووزعا شهادات أمان للعاملين، والتي تأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا.

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجده وسط أبنائه من ذوي الهمم والمشاركة في هذا الملتقى الذي يمد الجميع بطاقة إيجابية، لافتا إلى أننا اليوم جئنا لنطلق سويا البرنامج الثالث من مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، وأيضا جئنا لتكريم وتوزيع شهادات أمان للعاملين بالعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

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وأوضح «قنصوة» أن مبادرة «مصر بكم أجمل» جاءت في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة بهم. وأكد أننا لابد أن نعلم جميعا بأن الدولة بكافة مؤسساتها تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة نصب أعينها، وتعمل على توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، خاصة بعد إطلاق السيد الرئيس عام 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة. الأمر الذي أعطى حافزًا كبيرًا لتسارع جميع مؤسسات الدولة في تقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، والعمل على توفير «حياة كريمة» وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، لتمكين أبناء الدولة من ذوى القدرات الخاصة من التفاعل مع كافة نواحى الحياة المختلفة ودمجهم مع أبناء الوطن فهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

وأشار قنصوة إلى أن محافظة الإسكندرية أولت اهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة، حيث إنها بدأت منذ عدة سنوات بالاهتمام بهم من خلال إطلاق عدة مبادرات نذكر منها مبادرة «ادمجونا» في عام 2013 لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع زملائهم.

وفي عام 2017 تم إطلاق مبادرة «نحن قادرون» بهدف تدريب وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع، كما أشاد بمشاركة ذوي الهمم في العديد من الفعاليات التي تقيمها المحافظة، لافتا أننا عند إقامة أي فعالية نجد دائما أصحاب الهمم في الطليعة.