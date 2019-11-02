شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف غرباوي ينعى رئيس مباحث قوص: عزيمة رجال الشرطة لا تلين أو تنكسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، الذي استشهد في تبادل إطلاق الرصاص مع عناصر خارجة على القانون.

Advertisements

وقال «غرباوي»، في بيان له، إن رجال الشرطة قدموا عبر تاريخهم العديد من الشهداء الأبطال الذين افتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة وهم يتصدون للعناصر الخارجة على القانون وقوى الإرهاب والتطرف، ولا تزال شرطتنا الباسلة تقدم التضحيات في كل يوم ضاربة أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين أو تنكسر دفاعًا عن مصر وشعبها.

وأعرب «غرباوي» عن خالص تعازيه وكافة العاملين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة، لأسرة الشهيد البطل رئيس مباحث مركز شرطة قوص، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.

كان محافظ قنا ومدير الأمن وقيادات المحافظة الشعبية والتنفيذية شيعوا بالأمس رئيس مباحث قوص الذي استشهد برصاص مطلوبين أمنيًا خلال حملة أمنية بالمحافظة.