سرعة الانترنت وتتبع الإرهابيين.. 5 مميزات للقمر الصناعي "طيبة 1"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن إطلاق مصر القمر الصناعي "طيبة 1" هو إنجاز كبير لأنه أول قمر صناعي مصري متخصص في مجال الاتصالات، كما أنه يحسب للدولة المصرية إطلاقها 3 أقمار صناعية في عام واحد في مجالات مختلفة.

وأضاف الدكتور النهري في تصريحات لمصراوي، أن القمر الصناعي طيبة 1، سيتم إطلاقه في الـ22 من نوفمبر الجاري، عبر قاعدة جويانا في أمريكا الجنوبية، حيث تم اختيار هذه القاعدة من أجل زيادة سرعة القمر بحوالي 1000 كيلو متر من أجل الوصول إلى مداره بشكل أسرع.

وأضاف، أن القمر سيكون في مداره على ارتفاع 36 ألف كيلو متر، ويزن 5 أطنان و624 كيلو جرام، وهذا يعني أن الحمولة الفضائية للقمر على مستوى عالٍ جدا، لأن مواصفات القمر تتناسب طرديا مع كتلته، موضحا أن القمر يستطيع العمل بمجرد وصوله المدار الفضائي، حيث يفرد الألواح الشمسية ويستطيع التواصل مع محطاته والعمل بشكل طبيعي خلال 15 يومًا على الأكثر.

وحول مميزات القمر الصناعي أوضح النهري أن أهم ما يميزه هو أنه سيبقى في مداره 15 عامًا ، وأن القمر الجديد يسمح بالتداخل مع بنية الانترنت مما يترتب عليه تسهيل الخدمة، ورفع سرعة "الواي فاي" بشكل كبير وانخفاض أسعار الانترنت فائق السرعة.

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وأضاف أن القمر الجديد يساعد في التقاط الإشارات اللاسلكية للعناصر الإرهابية، ما سيكون له أثر كبير في تحديد مواقع الإرهابيين وحماية الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مميزات القمر أيضا أنه سيغطي مصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول منابع النيل، ما يساعد على التواصل المعلوماتي على نطاق واسع بين مصر وتلك الدول بما يتماشي مع استراتيجية مصر في الانفتاح مع دول أفريقيا.

ولفت النهري إلى أن القمر الصناعي الجديد من شأنه ما يتعلق بالملاحة الجوية في مصر، كما أن يساعد في نظام الإنذار المبكر على التنبؤ بالطقس والسيول.

​مصر تستعد لإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1".. فما أهميته؟