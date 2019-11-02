وزير الأوقاف: الخطاب الديني للدين والوطن والدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإنسان بطبيعته يميل إلى الفكر المستنير، والجماعات المتطرفة تستغل أي مكان ليس فيه إمام من الأزهر أو الأوقاف أو منطقة بها إمام ضعيف، كي تستغل الفرصة.

وأضاف خلال افتتاح الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة ٦ أكتوبر، صباح اليوم السبت، أن الطفل الذي يتعلم في الأزهر يفهم جيدا حرمة القتل، لأنه يحفظ ويفهم القرآن الكريم جيدا، فلا يستطع أحد أن يغير مفاهيمه، ففي أي مشكلة يردد أي منهم "إلا القتل"، لأنه تحصن كفاية لمنع اختطافه بعد ذلك.

وأشار إلى أن الخطاب الديني ليس خطابا استعلائيا أو إملائيا أو لصالح الأشخاص، إنما هو للدين والوطن والدولة.​