مطار القاهرة يستقبل 200 سائح بلغاري لزيارة المعالم الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، مجموعة سياحية من بلغاريا في زيارة سياحية تستغرق 3 أيام، وتوجهوا فور وصولهم لزيارة عدد من المعالم الأثرية والتاريخية بمدينتي القاهرة والجيرة، منها المتحف المصري والأهرامات.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المجموعة السياحية، وصلت على الطائرة القادمة من بلغاريا جنوب شرقي أوروبا، وتضم 200 سائح في زيارة للبلاد تستغرق 3 أيام، لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة، وتم استقبالهم من خلال سلطات المطار بصالة الوصول رقم 1 لإنهاء إجراءات وصولهم، وغادروا المطار تحت حراسة عناصر شرطة السياحة إلى الأماكن المخصصة لهم لبدء جولتهم السياحة.

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