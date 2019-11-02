"اتجوزت راجل أحسن منك".. تفاصيل قتل موظف لطليقته وشقيقها بـ37 طعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، التحقيق مع موظف متهم بقتل طليقته وشقيقها إثر مشاجرة بينهما في المرج.

وصرّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليهما لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمهما لذويهما لدفنهما.

كشفت التحقيقات أن المجني عليها "سحر. أ" ربة منزل اصطحبت شقيقها "حسام" لزيارة نجلها "شادي" في منزل طليقها بمنطقة المرج، وخلال الزيارة علِم الأخير بزواجها من آخر، فنشبت بينهما مشاجرة استل على أثرها سكينًا وسدد لهما 37 طعنة أودت بحياتهما في الحال وفرّ هاربًا.

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وقال المتهم "ص. ح" موظف في التحقيقات إنه بعد انفصاله عن زوجته (والدة شادي) لم يفكر في الزواج من أخرى، آملًا أن يتصالحا مرة أخرى.

وأضاف المتهم أنه خلال الزيارة طلب ردّها مرة أخرى لكنها رفضت "قالتلي أنا اتجوزت راجل أحسن منك"، فاستشاط غضبًا وتشاجر معها وشقيقها واستل سكين من المطبخ وطعنهما حتى سقطا على الأرض غارقين في دمائهما.

وأشار إلى أنه لاذ بالفرار واختبأ لدى أحد أصدقائه في عزبة الهجانة بمدينة نصر حتى ألقت الشرطة القبض عليه.