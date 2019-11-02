"بها حشرات حية".. ضبط أمين عهدة بحوزته 30 طن أرز فاسد بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على أمين عهدة بحوزته 30 طن أرز غير صالح للاستخدام الآدمي بالزيتون. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين بضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون لحيازته 30,800 طن "أرز استيراد" تعبئة إحدى شركات الصناعات الغذائية، وبفحصه ظاهرياً تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية لاحتوائه على حشرات حية "سوس" ولكونه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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