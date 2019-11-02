ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو حشيش وسلاح ناري بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتهم 2 كيلو حشيش وسلاح ناري بالمطرية.

تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، والرائدان أيمن فؤاد ومحمود الحسيني، معاونا المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كلاً من "إبراهيم. م" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 23120 لسنة 2014م المطرية مخدرات، "رضا.م" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم10934لسنة 2007م شبرا الخيمة أول / قليوبية مخدرات حال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المتهم الأول وبحوزتهما المضبوطات التالية كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12مم ، وطلقة من ذات العيار، مبلغ مالي 4000 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما المؤثم، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، واللواء سامي أنور، مساعد فرقة الشرق، إلى النيابة العامة.

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