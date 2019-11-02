كاميرات المراقبة تكشف جريمة سرقة 25 ألف جنيه من شقة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة القبض على عاطل لسرقته 25 ألف جنيه من شقة جارته بمنطقة الشرابية. تبلغ للمقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، من ماري فكري، مديرة إدارة بشركة أدوية باكتشافها سرقة مبلغ مالي 25 ألف جنيه ، 2 هاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين كسر شباك المنور الخاص بالشقة سكن المجني عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7431 لسنة 2019م جنح القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، لكشف غموض الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "هاني.ع" عاطل.

وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد حسام أيمن وعلي سلطان وعمر الداوودي وإسلام فهمي، ضباط مباحث القسم، من ضبطه وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب التسلق وكسر الشباك.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي 19.800 جنيه، 2 هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، إلى النيابة العامة.

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