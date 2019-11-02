سقوط تشكيل عصابي تخصص في تزوير كارنيهات الصحافة والإعلام في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في تزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لمؤسسات إعلامية وصحافية بقصد ترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية الأزبكية.

أثناء مرور المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، والرائد عمر مسلم، معاون المباحث، بمنطقة الفجالة بميدان رمسيس دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "د.د" حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، وبحوزته عدد 2 كارنيه باسمه منسوب صدورهما للنقابة العامة للصحافة والإعلام مثبت بهما الوظيفة مونتير سينمائي مزورين.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط أقر بتحصله على المضبوطات من احد الأشخاص ويدعى "ا.م" عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 66559 لسنة 2018 م مدينه نصر أول تزوير.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تمكن الرائد عمر مسلم، معاون المباحث، من ضبطه وبحوزته حقيبة سوداء اللون بداخلها المضبوطات التالية عدد 3 كارنيه باسمه منسوب صدورهم لمؤسسة أبناء الدول العربية، جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، حلف مصر مثبت بهم الوظيفة مستشار إعلامي، عضو لجنة تقصي الحقائق، خطاب منسوب صدوره للهيئة الوطنية للإعلام باسمه مثبت به الوظيفة مستشار إعلامي بمؤسسة أبناء الدول العربية، عدد 16 كارت ورقي بذات الاسم مثبت بهم الوظيفة محرر صحفي وناقد فني، بمواجهته بما اسفر عنه الضبط أقر بتكوينه تشكيلا عصابياً بالاشتراك مع كل من "أ.ع عامل بمكتب كريتف للتصوير والطباعة، "خ.أ" عامل بذات المكتب، "م.ه" عامل بذات المكتب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لمؤسسات إعلامية وصحافية بقصد ترويجها علي عملائهم نظير مبالغ مالية.

تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم بالمكتب محل عملهم وعُثر بداخله علي المضبوطات التالية عدد 54 كارنية منسوب صدورهم لمؤسسات إعلامية وصحافية بأسماء مختلفة، وجميعهم مقلدين، شاشة كمبيوتر، 4 أجهزة كمبيوتر تحوي نماذج لكارنيهات بدون بيانات، جهاز لاب توب، جهاز طابعة، جهاز اسكنر، ماكينة تغليف، 2 قاطعة كارنيهات، كمية من الأوراق تستخدم في الطباعة والتغليف. وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدوها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله العقيد محمد الخطيب، نائب المأمور، والرائد جمال أبو رية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.