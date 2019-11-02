بسبب زواجها.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ37 طعنة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط موظف أقدم على قتل طليقته وشقيقها بالسكين؛ إثر مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها من شخص آخر، بمنطقة المرج.

ورد للمقدم محمد أبو العطا، رئيس مباحث المرج، إشارة من مستشفى السلام، اليوم الواحد تفيد استقبالها كلاً من "سحر.أ" ربة منزل، ومقيمة الحمام / مرسى مطروح، متوفية أثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، و"حسام.أ" عاطل، توفي أثر إصابته بعدد 25 طعنة متفرقة بالجسم، وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد شقيق الأولى.

وبالانتقال والفحص بمعرفة النقيبان عمرو إبراهيم، وحسام رضا، معاونا المباحث، تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى شادي، والمقيم طرف والده، وطليق المجني عليها، ويدعى "ص.ح" موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص أخر، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، محدثاً إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحاله العميد محمد مختار، مأمور قسم المرج، والنقيب محمد عبد الناصر، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.

