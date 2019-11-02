بهيروين وسلاح أبيض.. ضبط عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط أحد العناصر الإجرامية مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بالشرقية، لاتجاره في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 20 جرام لمخدر الهيروين، سلاح أبيض "مطواة" مبلغ مالي"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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