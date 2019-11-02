"المباحث قافلة الطريق".. حيلة مسجل خطر لقتل تاجر مخدرات وسرقته بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بقنا تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات وأن وراء ارتكاب الجريمة مسجل خطر وذلك بعد استدراجه للزراعات وسرقة كمية من المخدرات وسلاح اختطفه من يده أنهى به حياته.

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص (مزارع، مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة نجل شقيقه (عامل - مقيم بذات القرية) وبها إصابة بعيار ناري بالرأس بجوار زراعات القصب بالقرب من مسكنه.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل مع المجني عليه والذى أخبره بوجود قوات من الشرطة على الطريق المؤدي للقرية وأنه في طريقه للهرب وبحوزته سلاح ناري وكيس بلاستيك بداخله كمية من المواد المخدرة فاصطحب المجني عليه داخل الزراعات وقام بالاستيلاء منه على المواد المخدرة والسلاح الناري وأطلق تجاهه عيار ناري فأحدث إصابته التي أودت بحياته وفر هارباً، وأرشد عن السلاح الناري (طبنجة وبخزينتها 10 طلقات من ذات العيار - كمية من المواد المخدرة قدرها "2,060 كجم أفيون، طربة حشيش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.