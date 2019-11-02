مصر | تأجيل دعويي بطلان قرار نقل "جزيرة الوراق" إلى هيئة المجتمعات العمرانية لـ8 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعويي بطلان قرار نقل "جزيرة الوراق" إلى هيئة المجتمعات العمرانية لـ8 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعويين التي أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 8 فبراير المقبل.

وقال عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، أمام المحكمة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ضرب بعرض الحائط مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فأصبح مواطن جزيرة الوراق مهدد بالتشريد، على خلاف غيره من المواطنين.

فيما قال خالد علي عيد، أحد محامي أهالي الحزيرة أيضا، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أنشئت في الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء في الأماكن السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مبان.

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وأضاف عيد أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية هامة قريبة من محافظة القاهرة.